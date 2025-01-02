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Adana'da Domuz Avında Kazara Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde domuz avında kazara vurulan 59 yaşındaki Doğan Açıkgöz, hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 01:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 01:49
Adana'da Domuz Avında Kazara Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Domuz Avında Talihsiz Kaza

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen Doğan Açıkgöz (59) hayatını kaybetti.

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Açıkgöz, akrabası Y.U. (20) ve arkadaşlarıyla birlikte Küçükçınar Mahallesi'nde domuz avına çıkmıştı. Av sırasında, çalılıklarda domuz olduğunu düşünen Y.U, tüfeğiyle ateş açtı. Ancak çıkan saçmalar Açıkgöz'e isabet etti.

Açıkgöz'ün vurulduğunu gören yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan trajik olay sonrası Açıkgöz’ün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili Y.U.'yu gözaltına aldı.

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