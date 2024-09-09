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Adana'da Dönerci Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Adana'nın Sarıçam ilçesinde dönerci Ozan Alpay, kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 21:37
Adana'da Dönerci Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

Adana'da Kanlı Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen olayda, seyyar dönerci Ozan Alpay (27) kavga ettiği Gökhan B. (31) tarafından bıçaklandı ve hayatını kaybetti.

Tartışmanın Nedenleri Henüz Belirsiz

Şiddetli bir tartışma sonucunda Gökhan B., Ozan Alpay'ı göğsünden bıçakladı. Olay, Çarkıpare Mahallesi'nde gece saatlerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acı Son ve Zanlının Tutuklanması

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Alpay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri, şüpheli Gökhan B.'yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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