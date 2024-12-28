Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı

Adana'da Döviz Bürosunu Soyan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir döviz bürosunu soyarak iş yeri sahibini rehin alan zanlı Eyüp S. (56), güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Olay, 26 Aralık tarihinde Mahfesığmaz Mahallesindeki döviz bürosunda gerçekleşti. Eyüp S., yüzünü cerrahi bir maske ile gizleyerek girdiği büroda, silahını çekerek çalışanlardan kasadaki paraları talep etti. Bu esnada, zanlı toplamda 17 bin 435 avro, 18 bin 810 lira ve 50 dolar para almayı başardı.

Sonrasında iş yeri sahibi Halil İbrahim T.yi rehin alarak kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekipleri hızlı bir müdahale ile şüpheliyi kısa sürede yakalayarak iş yeri sahibini kurtardı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, Eyüp S.'nin, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının ifadesi alınmaya devam ediliyor.

Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.