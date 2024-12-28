DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.319.549,18 -0,06%

Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı

Adana'da döviz bürosunu soyan ve iş yeri sahibini rehin alan şüpheli Eyüp S., tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:17
Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı

Adana'da Döviz Bürosunu Soyan Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan bir döviz bürosunu soyarak iş yeri sahibini rehin alan zanlı Eyüp S. (56), güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Olay, 26 Aralık tarihinde Mahfesığmaz Mahallesindeki döviz bürosunda gerçekleşti. Eyüp S., yüzünü cerrahi bir maske ile gizleyerek girdiği büroda, silahını çekerek çalışanlardan kasadaki paraları talep etti. Bu esnada, zanlı toplamda 17 bin 435 avro, 18 bin 810 lira ve 50 dolar para almayı başardı.

Sonrasında iş yeri sahibi Halil İbrahim T.yi rehin alarak kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekipleri hızlı bir müdahale ile şüpheliyi kısa sürede yakalayarak iş yeri sahibini kurtardı.

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, Eyüp S.'nin, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının ifadesi alınmaya devam ediliyor.

Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli...

Adana'da döviz bürosunu soyup, iş yeri sahibini rehin alarak kaçmak isterken yakalanan şüpheli tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Bir Köy Kuduz Nedeniyle Karantinaya Alındı
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Yılbaşı İçi Raylı Sistemler Ücretsiz Olacak
3
Adana'da Döviz Bürosu Soygunu Gerçekleştiren Zanlı Tutuklandı
4
2025'te Geri Kazanım Katılım Payları Yükseliyor
5
Başakşehir'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üç Yeni Milletlerarası Anlaşmayı Onayladı
7
İstanbul'da Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi