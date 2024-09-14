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Adana'da Down Sendromlu Genç Enes Karayel'in Polislik Hayali Gerçekleşti

22 yaşındaki Enes Karayel, bir günlüğüne polislik görevi yaparak hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:20
Adana'da Down Sendromlu Genç Enes Karayel'in Polislik Hayali Gerçekleşti

Adana'da Bir Rüya Gerçek Oldu

Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Enes Karayel, hayalini süsleyen polislik deneyimini bir günlüğüne yaşadı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Enes'in bu isteğini yerine getirmek için özel bir organizasyon düzenledi.

Enes'in Polisliği Başlıyor

Ekip aracıyla evinden alınan Enes, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli şube müdürlüklerinde ağırlandı. Kıyafetleri giyen Enes, akşam saatlerinde gerçek bir polis memuru gibi hissetti.

Bir Günlüklük Polislik Deneyimi

Polis memurlarıyla birlikte mesai yapan Enes, ayrıca polis aracı olan TOMA'dan anons yaparak herkesin gönlünü fethetti. Bu unutulmaz deneyim, Enes'in hayallerini gerçeğe dönüştüren bir etkinlik oldu.

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını...

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını...

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını...

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını...

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını...

Adana'da 22 yaşındaki down sendromlu Enes Karayel, bir günlüğüne polis oldu. Polis üniformalarını giyen Karayel, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki şube müdürlüklerinde ağırlandı.

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