Adana'da Dron Destekli Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleşti

Adana Yüreğir'de polis, dron destekli huzur ve güven uygulaması ile 95 personelle denetim gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:47
Adana'da Dron Destekli Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleşti

Adana'da Dron Destekli Huzur ve Güven Uygulaması

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis tarafından dron destekli bir "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı noktada toplam 95 personel ile uygulamayı sürdürdü.

Uygulama Kapsamında Yapılanlar

Ekipler, uygulama çerçevesinde bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve araçları detaylı bir şekilde inceleme altına aldı.

Ayrıca, trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurarak araç sürücülerine alkol testi uyguladı. Bu tür uygulamaların her gün tekrarlanacağı bildirildi.

Adana'daki bu denetim faaliyetleri, güvenli bir şehir ortamı oluşturma amacı taşırken, vatandaşların huzurunu sağlamak adına önemli adımlar atılmasını sağlıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polis, dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

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