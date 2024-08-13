Adana'da Dron ile Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Adana'da Dron ile Trafik Denetimi
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimi, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Turgut Özal Bulvarı'nda yapıldı.
Denetim Detayları
Denetimlerde, farklı üç noktada toplam 480 araç durdurularak gerekli belgeleri incelendi. Ekipler, kurallara uymayan sürücülere anında müdahale etti.
Cezai İşlemler Uygulandı
Belirlenen kural ihlalleri sonucunda 127 araç sürücüsü hakkında cezai işlem uygulandı. Bu tür denetimlerin, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla devam edeceği bildirildi.