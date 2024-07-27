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Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlalleri Tespit Edildi

Adana'da yapılan dronlu denetimle kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. 27 sürücüye toplam 174 bin lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:50
Adana'da Dronla Trafik Denetimi: Kural İhlalleri Tespit Edildi

Adana'da Trafik Denetiminde Dron Kullanıldı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonuyla gerçekleştirilen dronlu trafik denetiminde, kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

Denetim ve Yakalamalar

Denetimler, Trafik Denetleme Şubesi ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından, Turgut Özal ve Uğur Mumcu bulvarlarında yapıldı. Bu denetimde, yasadışı bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücünün, polis ekiplerinden kaçmaya çalıştığı dronla havadan görüntülendi.

Söz konusu motosiklet sürücüsü, motosikletini bırakıp kaçmaya çalıştıysa da polisin operasyonu sayesinde hızla yakalandı.

Kural İhlalleri ve Ceza Uygulamaları

Denetim sırasında ehliyetsiz araç kullananlar, yüksek sesle müzik dinleyenler, kasksız motosiklet sürenler, tehlikeli şerit değiştirenler ile sigortasız ve plakasız araç kullanan toplam 27 sürücüye, 174.387 TL ceza kesildi. Ayrıca, kontrolden geçirilen 270 araçtan 7'si trafikten men edildi, alkollü araç kullanan bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldı.

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