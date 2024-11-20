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Adana'da Dronla Yapılan Trafik Denetiminde 29 Sürücüye Ceza

Adana'da yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkını ihlal eden 29 sürücüye dronla denetimle ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:03
Adana'da Dronla Yapılan Trafik Denetiminde 29 Sürücüye Ceza

Yaya Geçidinde İlk Geçiş Hakkı İhlali

Adana'da gerçekleştirilen dronla trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermeyen 29 sürücüye para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde inceleme yaptı.

Bölge Havadan İncelendi

Dronla havadan tespit edilen denetimlerde, yaya geçitlerini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermeyen 29 araç sürücüsü hakkında 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Ceza uygulanan sürücülerden bazıları, kural ihlali yapmadıklarını öne sürdü.

Ekstra Cezalar ve Diğer İhlaller

Denetimlerde ayrıca, bisiklet yolunu kullanan 7 sürücü ve kask takmayan 21 sürücü için de ceza uygulandı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde, bazı araçların yayalara yol vermemesi ve sürücülerin durdurulması dronla kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını...

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermedikleri belirlenen 29 sürücüye para cezası uygulandı.

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını...

Adana'da dronla yapılan trafik denetiminde, yaya geçitlerindeki vatandaşlara ilk geçiş hakkını vermedikleri belirlenen 29 sürücüye para cezası uygulandı.

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