Adana'da Düğünde Açılan Ateş Sonucu 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 8 Gözaltı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu yaralanan 9 yaşındaki çocukla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:47
Adana'da Düğünde Açılan Ateş Sonucu 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 8 Gözaltı

Adana'da Düğün Korkusu: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, düğün esnasında havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın başından yaralanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Turgutlu Mahallesi'ndeki düğünde yaşanan trajik olay sonrası harekete geçti. *Kemal Azgın* başına isabet eden mermiyle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan üzücü olay neticesinde, jandarma olay yerinde incelemelerde bulunarak 8 şüphelinin kimliğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarma komutanlığına götürüldü. Olayın arka planına dair araştırmalar devam etmekte olup, yetkililer konuyla ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

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