Adana'da Durağa Çarpan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'daki feci kazada iki kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına neden olan minibüs sürücüsüne, 15 yıl hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:08
Adana'da Durağa Çarpan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Durağa Çarpan Sürücüye Hapis Cezası

Adana'da minibüsüyle karı koca beklerken durağa çarparak Halil ve Fadime Çiftçi'nin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Yusuf K'ye, 15 yıl hapis cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mart'ta görülen karar duruşmasında sanığın suçlu bulduğu gerekçesiyle hükmü açıkladı.

Ceza Gerekçesi

Mahkeme kararında, sürücünün uyuşturucu etkisi altında olduğu ve bu durumun kaza sırasında belirgin hale geldiği belirtilmiş olup, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna dayanarak bu tespit yapılmıştır.

Bilirkişi raporuna göre sanığın eylemindeki tam kusur durumu vurgulanmıştır. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Sanığın uyuşturucu etkisindeyken sebebiyet verdiği kaza nedeniyle bilinçli taksir hükümleri uygulanması gerektiğine kanaat getirilmiştir. Dolayısıyla, sanığın 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına sebep olmasından dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temel cezanın tayininde, suçun işleniş şekli, sanığın kusur durumu ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda sanığa cezada artırıma gidilmiştir."

Olayın Ayrıntıları

Olay, 6 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. Yusuf K.'nın sürücülüğünü yaptığı minibüs, yolcu durağına çarparak Halil Çiftçi'nin kaza yerinde, Fadime Çiftçi'nin ise hastanede hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda yaralanan 5 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kuyumcu Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
2
Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!
3
İzmir'de 5 Gün Süreyle Toplantı ve Gösteri Yasaklandı
4
Sakarya'da Şehit Aileleri ve Gazilere Anlamlı İftar
5
Edirne'de FETÖ Şüphelileri Yunanistan'a Kaçarken Yakalandı
6
Hollywood'da 'Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip' Gala Coşkusu
7
Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor