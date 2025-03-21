Adana'da Durağa Çarpan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Durağa Çarpan Sürücüye Hapis Cezası

Adana'da minibüsüyle karı koca beklerken durağa çarparak Halil ve Fadime Çiftçi'nin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan sürücü Yusuf K'ye, 15 yıl hapis cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Mart'ta görülen karar duruşmasında sanığın suçlu bulduğu gerekçesiyle hükmü açıkladı.

Ceza Gerekçesi

Mahkeme kararında, sürücünün uyuşturucu etkisi altında olduğu ve bu durumun kaza sırasında belirgin hale geldiği belirtilmiş olup, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna dayanarak bu tespit yapılmıştır.

Bilirkişi raporuna göre sanığın eylemindeki tam kusur durumu vurgulanmıştır. Kararda şu ifadelere yer verilmiştir:

"Sanığın uyuşturucu etkisindeyken sebebiyet verdiği kaza nedeniyle bilinçli taksir hükümleri uygulanması gerektiğine kanaat getirilmiştir. Dolayısıyla, sanığın 2 kişinin ölümüne ve 5 kişinin yaralanmasına sebep olmasından dolayı cezalandırılmasına karar verilmiştir. Temel cezanın tayininde, suçun işleniş şekli, sanığın kusur durumu ve meydana gelen sonucun ağırlığı dikkate alınmıştır. Bu kapsamda sanığa cezada artırıma gidilmiştir."

Olayın Ayrıntıları

Olay, 6 Nisan 2023 tarihinde meydana geldi. Yusuf K.'nın sürücülüğünü yaptığı minibüs, yolcu durağına çarparak Halil Çiftçi'nin kaza yerinde, Fadime Çiftçi'nin ise hastanede hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayda yaralanan 5 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.