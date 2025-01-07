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Adana'da Düzenlenen Operasyonlarda 56 Silah Ele Geçirildi

Adana Seyhan'da polis operasyonlarında 56 silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 35 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:24
Adana'da Düzenlenen Operasyonlarda 56 Silah Ele Geçirildi

Adana'da Büyük Operasyon: 56 Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde toplamda 56 silah ele geçirildi. Operasyonlar, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Hedefteki Şüpheliler ve Ele Geçirilen Malzemeler

30 Aralık 2024-5 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan denetimler çerçevesinde ilçe genelinde çok sayıda ev, iş yeri ve araç araması yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, 2'si kurusıkı olmak üzere ruhsatsız 46 tabanca ve 10 av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca, balistik yelek, 2 hassas terazi ve 376 uyuşturucu hap da bulundu.

Gözaltılar ve Yakalamalar

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak 35 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, bu denetimlerde farklı suçlardan aranan 209 kişi de yakalandı. Emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla güvenlik sağlama ve suçla mücadele konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 56 silah...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 56 silah ele geçirildi.

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