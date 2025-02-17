Adana'da El Yapımı Patlayıcı Bulunan Sanığa 6 Yıl Hapis Cezası

Adana'da Tehlikeli Maddelerle İlgili Önemli Gelişme

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinin damında el yapımı patlayıcı bulunan sanığa, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.

Duruşma Detayları

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.Ç. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, 11 Aralık 2023 tarihinde yaşanan bir silahlı kavga ihbarı üzerine, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki M.Ç.'nin evine giden polis ekiplerinin, damdaki güvercin kafesinin yanında el yapımı patlayıcı bulduğunu bildirdi.

İddianame ve Ceza Talebi

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha İnceleme Şubesince hazırlanan raporda, bulunan patlayıcının insan yaşamı üzerinde öldürücü ve yaralayıcı etkisi olduğuna dikkat çeken savcı, sanığın "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanığın Savunması

M.Ç. duruşmada hakkındaki suçlamayı reddederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dinlediği savunmaların ardından M.Ç.'yi 6 yıl hapis cezasına çarptırdı ve mevcut halinin devamına karar verdi.