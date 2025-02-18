Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Olay Yeri: Adana Seyhan

Adana'nın Seyhan ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Aydın U. (52) yaşamını yitirdi. Olay, Yurt Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda gerçekleşti.

Kaza Anı ve İlk Müdahale

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 01 AVE 828 plakalı hafif ticari araç, yolda seyrine devam eden Aydın U. idaresindeki 01 AUA 337 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ciddi şekilde yaralanırken, hafif ticari araç daha sonra bir aydınlatma direğine çarparak durdu.

Olayın ardından aracın sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredekiler, derhal polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekiplerinin İhbarı

İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekibi, Aydın U.'nun kazadan dolayı hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Aydın U.'nun cenazesi kesin ölüm cause için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisten Kaçan Sürücü İçin Arama Başlatıldı

Olayın ardından oluşturulan özel ekip, hafif ticari aracın sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kazanın detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Adana'da hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.