Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı

Adana'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsüne Otomobil Çarptı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, Kozan Caddesi'nde meydana gelen kaza sonucu, elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Süleyman K. (68) isimli kişinin yolun karşısına geçmek istemesi sırasında gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Süleyman K.'nın kullandığı elektrikli bisiklete, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletten düşen Süleyman K., yere sürüklendi. Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan elektrikli bisiklet sürücüsünün durumu hakkında henüz bir bilgi verilmedi. Kazanın detayları, olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.