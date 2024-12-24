Adana'da Elektrikli Bisikletin Otomobille Çarpışması: 3 Yaralı

Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: Üç Yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet kazası, üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay, Girne Bulvarı yan yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, E.S. tarafından kullanılan elektrikli bisikletle çarpıştı. Kaza sonrası, olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan bisiklet sürücüsü E.S. ile yanındaki K.S. ve S.S., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişi yaralandı.