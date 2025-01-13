Adana'da Emekli İtfaiye Erine Duygusal Veda Kutlaması

Adana'da 25 yıl hizmet veren itfaiye eri Ahmet Eren'e mesai arkadaşları tarafından sürpriz bir veda kutlaması yapıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:25
Adana'da Emekli İtfaiye Erine Duygusal Veda Kutlaması

Adana'da Emekli İtfaiye Erine Sürpriz Veda

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 25 yıl hizmet eden itfaiye eri Ahmet Eren, mesai arkadaşları tarafından unutulmaz bir veda kutlaması ile uğurlandı.

İtfaiye eri Ahmet Eren'in emeklilik töreni, bugün Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleştirildi. Mesai arkadaşları, itfaiye aracını Eren'in evinin sokağına getirerek ona sürpriz bir karşılama düzenlediler.

Ailesi ve komşularının da katıldığı bu özel an, maytaplar ve meşalelerle renklendirildi. Eren araçtan inince arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı; ardından su ile ıslatılıp, üzerine yangın söndürme tüpü sıkıldı.

Kutlamanın ardından Ahmet Eren, tebrikleri kabul ederek duygu dolu anlar yaşadı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eren, '25 yıl boyunca her türlü şartta gururla çalıştım. Bugün bu kutlamayı görmek beni çok mutlu etti. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Islanmak bu işin doğasında var, güzeldi.' dedi.

İtfaiye amiri Serdar Arık da, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına güzel bir veda etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz...

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Mesai arkadaşlarınca itfaiye aracıyla evinin önüne getirilen Ahmet Eren'i (sağda) burada ailesi ve komşuları meşalelerle karşıladı.

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz...

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Mesai arkadaşlarınca itfaiye aracıyla evinin önüne getirilen Ahmet Eren'i (sağda) burada ailesi ve komşuları meşalelerle karşıladı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 14 Ocak 2025'te Önemli Gelişmeler
2
İsrail, Alıkoyduğu Doktoru Suçsuzca Mahkemeye Sevk Etti
3
Libya'da Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile Görüştü
4
Çorum'da Kamyonun Çarptığı Trafik Polisi Ağır Yaralandı
5
Somali'nin Putland Eyaletinde 20 DEAŞ Teröristi Etkisiz Hale Getirildi
6
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası İlk Konseriyle Dinleyicileri Büyüledi
7
MSÜ'den Kara Harp Okulu Töreni Görüntüleri Hakkında Açıklama: İddialara Cevap Verildi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!