Adana'da Emekli İtfaiye Erine Duygusal Veda Kutlaması

Adana'da Emekli İtfaiye Erine Sürpriz Veda

Adana'da, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 25 yıl hizmet eden itfaiye eri Ahmet Eren, mesai arkadaşları tarafından unutulmaz bir veda kutlaması ile uğurlandı.

İtfaiye eri Ahmet Eren'in emeklilik töreni, bugün Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evinin önünde gerçekleştirildi. Mesai arkadaşları, itfaiye aracını Eren'in evinin sokağına getirerek ona sürpriz bir karşılama düzenlediler.

Ailesi ve komşularının da katıldığı bu özel an, maytaplar ve meşalelerle renklendirildi. Eren araçtan inince arkadaşları tarafından alkışlarla karşılandı; ardından su ile ıslatılıp, üzerine yangın söndürme tüpü sıkıldı.

Kutlamanın ardından Ahmet Eren, tebrikleri kabul ederek duygu dolu anlar yaşadı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Eren, '25 yıl boyunca her türlü şartta gururla çalıştım. Bugün bu kutlamayı görmek beni çok mutlu etti. Bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Islanmak bu işin doğasında var, güzeldi.' dedi.

İtfaiye amiri Serdar Arık da, birlikte çalıştıkları arkadaşlarına güzel bir veda etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti.

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Mesai arkadaşlarınca itfaiye aracıyla evinin önüne getirilen Ahmet Eren'i (sağda) burada ailesi ve komşuları meşalelerle karşıladı.

Adana'da görev yaptığı 25 yılın ardından emekli olan itfaiye erine mesai arkadaşları sürpriz kutlama yaptı. Mesai arkadaşlarınca itfaiye aracıyla evinin önüne getirilen Ahmet Eren'i (sağda) burada ailesi ve komşuları meşalelerle karşıladı.