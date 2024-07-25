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Adana'da Eş Zur Afedersiz Tahrik: Sanığa 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da eşini darbettiği ve altınlarını çalmaya çalıştığı iddia edilen bir kişi için 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:01
Adana'da Eş Zur Afedersiz Tahrik: Sanığa 15 Yıl Hapis İstemi

Adana'da Yağma Suçlaması

Adana'nın Seyhan ilçesinde, eşini darbettiği ve değerli takılarını gasbetmeye çalıştığı öne sürülen bir sanık hakkında önemli bir dava süreci başladı.

Dava Süreci Başlıyor

Olay, 21 Mart'ta Fevzipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Sanık A.D., eşinin altınlarını almak için tadatta bulunduğu sırada, aracını almayı teklif etti. Ancak karısı Z.D., bu isteği geri çevirdi. İddialara göre, çıkan tartışma sırasında A.D., eşine fiziksel şiddet uyguladı.

İddianame ve İlgili Suçlamalar

Olayla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Savcılığı, A.D. hakkında "konutta ve eklentilerinde yağma" suçlamasıyla 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Çiftin yaşadığı bu olay, hastaneden alınan doktor raporlarıyla da destekleniyor.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak olan yargılama süreci, sanığın suçlamaları kabul etmemesiyle daha da çetrefilli bir hale gelecektir.

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