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Adana'da Eşe Karşı Kasten Öldürme Suçundan 24 Yıl Hapis Cezası

Adana'da boşandığı eşini öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi. Olayın detayları mahkemede gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:13
Adana'da Eşe Karşı Kasten Öldürme Suçundan 24 Yıl Hapis Cezası

Adana'da 24 Yıl Hapis Cezası

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, boşandığı eşini başına taşla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Erhan Poyraz'a, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Durumun Mahkeme Süreci

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Poyraz, mağdurun aile bireyleri ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, olay günü Erhan Poyraz'ın, boşandığı eşi Şermin Sarı ile Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinin önünde tartıştığını ifade etti. Savcı, sanığın bu sırada Şermin Sarı'nın başına parke taşıyla vurarak ölümüne neden olduğunu belirtti.

Uzaklaştırma Kararı ve Savcının İddiası

Savcı, Şermin Sarı'nın olaydan önce sanık hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını göz önünde bulundurarak, Erhan Poyraz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın Pişmanlığı

Sanık Erhan Poyraz, duruşmadaki savunmasında olayından dolayı üzgün olduğunu ve pişmanlık duyduğunu dile getirerek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Pişmanım. Takdir mahkemenindir," dedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Erhan Poyraz'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle cezasını 24 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın Arka Planı

2 çocuk annesi Şermin Sarı, 1 Eylül 2022'de evinin bahçesinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan Erhan Poyraz, 2 Eylül 2022'de tutuklanmıştı. Şermin Sarı'nın kafasına taşla vurularak öldürüldüğü, cenazesinin ise Buruk Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

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