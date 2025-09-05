Adana'da eşini darbeden Ü.K.'ye 19 yıla kadar hapis istemi

Adana'da eşini darbetme ve cep telefonu gasbetme iddiası: İddianame hazır

İddianamede 11-19 yıl hapis talebi yer aldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, 11 Temmuz tarihinde meydana geldiği belirtilen olayla ilgili olarak savcılık soruşturması tamamlandı. Olay nedeniyle tutuklanan sanık Ü.K. hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Ü.K.'nin telefonda sözlü tartışma yaşadığı resmi nikahlı eşi E.K.'ye hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdiği kaydedildi. İddiaya göre, E.K. eve geldiğinde ikili arasında tartışma çıktı; Ü.K.'nin eşini darbedip cep telefonunu zorla elinden aldığı belirtildi.

Olay sonrası düzenlenen doktor raporunun darp iddiasını doğruladığı, sanığın olayın ardından evden kaçtığı ifade edildi. Savcılık, Ü.K. hakkında 'konutta ve eklentilerinde yağma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 11 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Ü.K. suçlamaları kabul etmedi. Yargılama, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak.