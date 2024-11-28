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Adana'da Eski Asteğmen FETÖ Cezası Aldı: 6 Yıl 3 Ay Hapis

Adana'da FETÖ'ye üye olmaktan yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:43
Adana'da Eski Asteğmen FETÖ Cezası Aldı: 6 Yıl 3 Ay Hapis

Adana'da FETÖ Sanığı Eski Asteğmene Hapis Cezası

Adana'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu iddia edilen eski astsubay A.T., mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuksuz bulunan sanık ve avukatı katıldı.

Mahkeme sürecinde, Cumhuriyet Savcısı, A.T.'nin FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonları aracılığıyla periyodik ve ardışık olarak irtibat kurduğunu ifade etti. Ayrıca, sanığın örgüte ait evlerde düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı ve askeri okul sınavı sorularının "mahrem imamlar" tarafından kendisine temin edildiği bilgisi sunuldu.

A.T., savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, mevcut halinin devamını da onayladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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