Adana'da Eski Astsubaya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ Üyesi Eski Astsubaya Hapis Cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alındı.

Duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.T. ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiğini tespit ettiklerini vurguladı. Savcı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza almasını talep etti.

Eski astsubay M.T., savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, beraatine karar verilmesini istedi. Ancak, mahkeme heyeti, M.T.'yi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.