DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,26%
ALTIN
3.155,11 -0,52%
BITCOIN
3.756.944,19 0,76%

Adana'da Eski Astsubaya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

FETÖ üyesi olduğu iddia edilen eski astsubana Adana'da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:29
Adana'da Eski Astsubaya 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ Üyesi Eski Astsubaya Hapis Cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde alındı.

Duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.T. ile avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama yöntemiyle haberleştiğini tespit ettiklerini vurguladı. Savcı, sanığın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ceza almasını talep etti.

Eski astsubay M.T., savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, beraatine karar verilmesini istedi. Ancak, mahkeme heyeti, M.T.'yi silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

İLGİLİ HABERLER

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
6
Paris'te Toplu İşten Çıkarmalara Karşı Protesto Düzenlendi
7
Sadakataşı Derneği Gazze'ye Acil Sağlık Desteği Sağladı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi