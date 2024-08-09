Adana'da Eski Cinayet Hafızası: Atilla Cücü'nün İki Farklı Suç Geçmişi

Adana'da Cinayet Üzerine İşlenmiş İki Farklı Suç

Adana'nın Seyhan ilçesinde Atilla Cücü (65), otogarda arkadaşı Murat Arlı (61) ile yaşadığı tartışmanın ardından onu döverek öldürdü ve cesedini battaniyeye sarıp bir drenaj kanalına attı. Olayın ardından 26 Temmuz'da tutuklanan Cücü'nün 26 yıl önce de bir cinayet işlemiş olduğu ortaya çıkmıştır.

Yanlışlıkla Arkadaşını Öldüren Zanlının Geçmişi

Atilla Cücü'nün, 26 yıl önce Tuğçe Omita adındaki 9 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunarak cinayet işlediği ve cesedini kanalizasyona attığı öğrenilmiştir. Cücü, bu suçtan cezaevine girmesine rağmen daha sonra tahliye edilmiştir.

Üzücü Açıklamalar: Döne Omita

Öldürülen Tuğçe Omita'nın annesi Döne Omita (54), Cücü'nün yeniden cinayet işlemesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti ve şunları dile getirdi:

"Bu adamın içeride çürümesini istedim. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Bu adamın cezaevinden hiç çıkmaması lazım."

Omita, konuşmasını sürdürerek, "Kızımın gelinliği ve evlenmesi olabilirdi. Ama onu kaybettim. Kızım, kefene sarılamadı bile. Bu adam bir daha çıkmadığı sürece başka canlar yanmasın." diyerek yaşadığı zorlukları belirtti.

Cinayetler Arasında İlişki

Olayın detaylarına bakıldığında, Murat Arlı'nın kaybolduğu 16 Aralık 2023 tarihinde ailesi polise başvurmuştu. 10 Mart'ta sahilde bulanan ceset, detaylı testlerle Arlı'ya ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma sonucunda Cücü'nün iş birlikçileriyle birlikte suçlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Atilla Cücü de bulunmakta olup, cinayetle ilgili ifadelerinde "Anlık öfkeyle arkadaşımı darbeterek öldürdüm" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Cücü, 26 Temmuz'da tutuklanmasıyla birlikte, cinayet soruşturması devam etmektedir.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.