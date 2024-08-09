Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Adana'da Eski Cinayet Hafızası: Atilla Cücü'nün İki Farklı Suç Geçmişi

Adana'da bir kişinin cinayet işlemesi üzerine yaşanan korkunç geçmiş, cinayet mağduru ailenin duygusal tepkilerini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 19:46
Adana'da Eski Cinayet Hafızası: Atilla Cücü'nün İki Farklı Suç Geçmişi

Adana'da Cinayet Üzerine İşlenmiş İki Farklı Suç

Adana'nın Seyhan ilçesinde Atilla Cücü (65), otogarda arkadaşı Murat Arlı (61) ile yaşadığı tartışmanın ardından onu döverek öldürdü ve cesedini battaniyeye sarıp bir drenaj kanalına attı. Olayın ardından 26 Temmuz'da tutuklanan Cücü'nün 26 yıl önce de bir cinayet işlemiş olduğu ortaya çıkmıştır.

Yanlışlıkla Arkadaşını Öldüren Zanlının Geçmişi

Atilla Cücü'nün, 26 yıl önce Tuğçe Omita adındaki 9 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunarak cinayet işlediği ve cesedini kanalizasyona attığı öğrenilmiştir. Cücü, bu suçtan cezaevine girmesine rağmen daha sonra tahliye edilmiştir.

Üzücü Açıklamalar: Döne Omita

Öldürülen Tuğçe Omita'nın annesi Döne Omita (54), Cücü'nün yeniden cinayet işlemesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti ve şunları dile getirdi:

"Bu adamın içeride çürümesini istedim. Benim canım yandı, başkasının canı yanmasın. Bu adamın cezaevinden hiç çıkmaması lazım."

Omita, konuşmasını sürdürerek, "Kızımın gelinliği ve evlenmesi olabilirdi. Ama onu kaybettim. Kızım, kefene sarılamadı bile. Bu adam bir daha çıkmadığı sürece başka canlar yanmasın." diyerek yaşadığı zorlukları belirtti.

Cinayetler Arasında İlişki

Olayın detaylarına bakıldığında, Murat Arlı'nın kaybolduğu 16 Aralık 2023 tarihinde ailesi polise başvurmuştu. 10 Mart'ta sahilde bulanan ceset, detaylı testlerle Arlı'ya ait olduğu belirlenmişti. Soruşturma sonucunda Cücü'nün iş birlikçileriyle birlikte suçlu olduğu ortaya çıkmıştır.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Atilla Cücü de bulunmakta olup, cinayetle ilgili ifadelerinde "Anlık öfkeyle arkadaşımı darbeterek öldürdüm" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Cücü, 26 Temmuz'da tutuklanmasıyla birlikte, cinayet soruşturması devam etmektedir.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da...

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da...

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da...

Adana'da arkadaşını öldürüp drenaj kanalına atan şüphelinin, 26 yıl önce komşusunun kızını da öldürüp kanalizasyona attığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı