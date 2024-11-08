DOLAR
34,37 -0,42%
EURO
36,78 0,86%
ALTIN
2.971,26 0,11%
BITCOIN
2.612.930,27 0,57%

Adana'da Eski Dini Nikahlı Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kozan'da eski eşine tüfekle saldıran şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:35
Adana'da Eski Dini Nikahlı Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaralayan bir zanlı, yargı önüne çıkarıldı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.B. (34), eski eşi Ali A. tarafından sokakta saldırıya uğradı. Zanlı, eski eşinin yanında bulunan çocuğuna rağmen, kadına tüfekle ateş açarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından Ali A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Can Kaybı 3,117'ye Ulaştı
2
ABD'nin B-52 Bombardıman Uçakları İngiltere'de Görevde
3
İmamoğlu ve Baş'tan Kayyum Konuşmaları
4
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa ve Filistin Açıklamaları
6
Trabzonspor, Fenerbahçe Maçında Sahaya Giren Köpeği Sahiplendi
7
Antalya Kültür Yolu Festivali 2023 Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi