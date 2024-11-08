Adana'da Eski Dini Nikahlı Eşini Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesinde, eski dini nikahlı eşini pompalı tüfekle yaralayan bir zanlı, yargı önüne çıkarıldı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.B. (34), eski eşi Ali A. tarafından sokakta saldırıya uğradı. Zanlı, eski eşinin yanında bulunan çocuğuna rağmen, kadına tüfekle ateş açarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayın ardından Ali A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.