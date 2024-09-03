Adana'da Eski Eşine Saldıran Sanığa 43 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi

Adana'da Eski Eşine Yapılan Saldırı

Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde Y.E. (41) eski eşi M.E. (45) tarafından saldırıya uğradı. 5 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda M.E., Y.E.'ye elindeki tabancayla yöneldi. Olayın Detayları

M.E.'nin, Y.E.'ye ateş etme girişiminde bulunduğu fakat silahın ateşlemediği kaydedildi. Bunun üzerine sanık, silahın kabzasıyla Y.E.'nin başına vurup cebindeki 4,350 lirayı gasp etti. Olay sırasında Y.E.’ye hakaret edip onu öldürmekle tehdit ettiği de belirtildi.

Savcılığın İddianamesi

Adana Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından 5 ayrı suçtan M.E. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, "silahla yağma", "hakaret", "mala zarar verme", "eski eşi öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurma" suçlarından 24 yıl 7 aydan 43 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Y.E., saldırıda yaralanmış olup, sanık M.E. suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye başvurularak yargılama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.