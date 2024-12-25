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Adana'da Eski Hakime FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim O.Y, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 17:46
Adana'da Eski Hakime FETÖ Üyeliğinden 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ Sanığı Eski Hakim Hapis Cezasına Çarptırıldı

Adana'da, FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla yargılanan eski hakim O.Y, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dava, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya, hakimlikten ihraç edilen sanık O.Y'nin avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u iki ayrı GSM hattı üzerinden kullandığını belirtti. Ayrıca sanığın FETÖ içerisinde yoğunluğu olan eylemlerde bulunduğuna dair somut tanık beyanları bulunduğunu ifade etti.

Savcı, sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak sanığın avukatı, müvekkilinin suçlamalarını reddederek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanık O.Y'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

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