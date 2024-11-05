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Adana'da Eski Kız Arkadaşını Vuran Şahsın Ölümü

Adana Seyhan'da eski kız arkadaşını öldüren kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:25
Adana'da Eski Kız Arkadaşını Vuran Şahsın Ölümü

Adana'da Trajik Olay

Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 Kasım tarihinde yaşanan olayda, Muhammed Kürşad Daniyar isimli şahıs, eski kız arkadaşı Fahriye Asena Eskikanbur'u (25) tabancayla vurarak öldürdü.

İntihar Girişimi ve Tedavi Süreci

Olaydan hemen sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan 29 yaşındaki Daniyar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, tedavi sürecinde hayatını kaybetti.

Olayın Ardındaki Detaylar

Eski sevgilisi tarafından yapılan saldırıda yaşamını yitiren Fahriye Asena Eskikanbur, çalıştığı pastanede Daniyar tarafından vuruldu. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan Daniyar, hastaneye ulaştığında durumunun ağır olduğu bildirildi.

Cenaze İşlemleri

Hayatını kaybeden Muhammed Kürşad Daniyar’ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın detayları ve nedenleri hakkında araştırmalar sürmektedir.

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