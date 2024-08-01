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Adana’da Eski Yurt Müdürüne FETÖ Davası

FETÖ'nün kapatılan yurdunun eski müdürü A.Ç.'ye 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 12:36
Adana’da Eski Yurt Müdürüne FETÖ Davası

Adana'da FETÖ Davası Başlıyor

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye ait kapatılan bir yurdun eski müdürü A.Ç. hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak dava açma kararı aldı.

İddianame Kabul Edildi

27 Haziran'da tutuklanan A.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, A.Ç.'nin FETÖ ile bağlantılı olarak Bank Asya hesaplarında olağan dışı hareketlerin kaydedildiği belirtiliyor.

A.Ç.'nin Faaliyetleri ve İddialar

İddianamede, sanığın "mahrem imam"lardan gelen talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, daha önce örgüt üyeliğinden suçlanan kişilerle irtibat kurduğu ve gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu vurgulandı. Bunun yanı sıra, A.Ç.'nin örgütsel etkinliklerde kod adı kullandığı ve bu kapsamda gizli toplantılar düzenlediği ifade ediliyor.

Ceza Talepleri

A.Ç.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor. Davanın ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.

Sanık A.Ç., hakkındaki suçlamaları reddederek yargılanmayı bekliyor.

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