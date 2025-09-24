Adana'da Esnafı Bıçaklayarak Öldüren Sanık İçin Müebbet İstemi

Adana Seyhan'da 19 Mayıs'ta çay ocağında esnafı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tolga H. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis istendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:31
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan tartışma sonucu bir esnafın bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Olay ve soruşturma

Olayın 19 Mayıs'ta Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki bir çay ocağında yaşandığı, işletme sahibi Hüsamettin Gözaçıkın (60) tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan ve 21 Mayıs'ta tutuklanan Tolga H. (29) hakkında savcılıkça iddianame düzenlendi.

İddianame ve hukuki değerlendirme

Hazırlanan iddianamede, sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Soruşturmada, olayın çıkaran tartışmanın taraflar arasında küfürleşme nedeniyle başladığı kaydedildi. İddianamede, olayda maktulden kaynaklanan bir haksız tahrik unsurunun tespit edilemediği ve bu nedenle sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığı ifade edildi.

Süreç

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Kamu görevlisi olarak bir belediyede temizlik personeli olarak çalışan sanığın duruşma süreci ve yargılama aşamaları mahkeme tarafından yürütülecek.

