Adana'da Ev Yangını: Seyhan'da Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Fatih Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde yangın çıktı. Fatih Mahallesi'nde dört katlı binanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucunda yangın söndürüldü.

Yangında söz konusu ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.