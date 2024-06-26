Adana’da evde uyuşturucu satarken yakalanan şahsa 16 yıl ceza!

Adana'nın 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu olan R.K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, polis tarafından yapılan operasyonda sanığın Özgür Mahallesi'ndeki evinde gece geç saatlerde uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandığını belirtti.

BENZER SUÇLARDAN SABIKALI

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağını ve sanığın benzer suçlardan sabıkalı olmasını dikkate alarak, R.K.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKTAN SUÇLAMALARA İTİRAZ

R.K., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Ancak mahkeme heyeti, sanığın savunmasını yetersiz buldu ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 90 bin lira adli para cezasına hükmetti. Ayrıca, R.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.