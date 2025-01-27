Adana'da Evin Yangınında Hasar Oluştu

Olayın Gelişimi

Adana'nın Kozan ilçesinde, evin bahçesinde peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak amacıyla yakılan ateş, yangına neden oldu.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Alınan bilgilere göre, Çanaklı Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, evin ardiye bölümünden yükselen alevlere müdahale etti.

Yangının Nedeni ve Sonuçları

Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü, ancak bu esnada evde önemli hasar meydana geldi. Yangının, bahçede peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için yakılan ateşin tamamen söndürülmemesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde, evin bahçesinde peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Adana'nın Kozan ilçesinde, evin bahçesinde peynir yapımında kullanılacak sütü kaynatmak için yakılan ateş yangına neden oldu. Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.