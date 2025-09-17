Adana'da Evinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 15 Yıl 7 Ay 15 Gün Hapis

Adana Yüreğir'de evinde uyuşturucu satarken yakalanan F.B., 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı; tutukluluk sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:22
Adana'da Evinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 15 Yıl 7 Ay 15 Gün Hapis

Adana'da evinde uyuşturucu satışı: sanığa ağır hapis cezası

Yüreğir'de yakalanan sanık 15 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağır cezaya çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık F.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı; avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, 24 Eylül 2024 tarihinde sanığın, Dede Korkut Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye 33 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Savcı, sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ceza verilmesini talep etti.

Sanık F.B. savunmasında suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Avukatının beyanları da duruşmada alındı.

Mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı
2
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam
3
Tokat Artova'da Devrilen Traktör: Sürücü Sadık İşeri Hayatını Kaybetti
4
ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
5
İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor
6
Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde
7
CHP'den AYM'ye 7554 Başvurusu: Zeytinlikler, Meralar ve Ormanlar İçin Yürütmeyi Durdurma Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa