Adana'da Evinde Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 15 Yıl 7 Ay 15 Gün Hapis

Adana'da evinde uyuşturucu satışı: sanığa ağır hapis cezası

Yüreğir'de yakalanan sanık 15 yıl 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağır cezaya çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık F.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı; avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının mütalaasında, 24 Eylül 2024 tarihinde sanığın, Dede Korkut Mahallesi'ndeki evine gelen kişiye 33 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı bildirildi. Savcı, sanık hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ceza verilmesini talep etti.

Sanık F.B. savunmasında suçlamaları reddetti ve beraat talep etti. Avukatının beyanları da duruşmada alındı.

Mahkeme heyeti, sanığı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezası ile cezalandırdı ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.