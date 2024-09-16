Adana'da Feci Kaza: 3 Ölü, 8 Yaralı

Feci Kaza Adana'nın Ceyhan İlçesinde Gerçekleşti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır ile servis minibüsü çarpıştı. Bu trajik olay sonucunda 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza Detayları

Henüz kimlikleri netleşmeyen sürücülerin kullandığı 01 ALJ 044 plakalı tır ile 31 C 7065 plakalı servis minibüsü, Yumurtalık Serbest Bölge bağlantı yolunda çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 8 kişi, çevrede bulunan hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenlerine yönelik detaylı inceleme gerçekleştirileceği bildirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde tır ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.