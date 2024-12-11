Adana'da FETÖ Finans Operasyonu: 14 Gözaltı

FETÖ'nün Finans Ağına Büyük Darbe

Adana merkezli gerçekleştirilen operasyon, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik önemli bir adım oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finansal hareketlerini deşifre etmek amacıyla bir soruşturma başlattı.

Teknik ve Fiziki Takip Sonrası Gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir yıl süren teknik ve fiziki takip neticesinde, örgütün Almanya'dan Adana'daki üyelere para gönderdiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde, şüpheli M.K.'nin, Almanya'dan gelen paraların belirlenen kişilere ulaştırılmasında görevli olduğu saptandı.

Şafak Operasyonu ile Gözaltılar

FETÖ'nün finans ağına yönelik Adana’nın yanı sıra, İstanbul ve Manisa'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında 4 kadın bulunuyor ve M.K.'nin de arasında olduğu zanlılar, sorgulama işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında gerçekleştirilen aramalarda önemli bulgular elde edildi. Ekipler, 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, bir av tüfeği, çeşitli miktarda döviz ve altın ile iki sahte Belçika kimliği ele geçirdi. Şüphelilerden S.T. ve eşi H.T.'nin evlerinde bulunan sahte kimliklerin, yurt dışında kaçış için hazırlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam etmektedir.