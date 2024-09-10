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Adana'da FETÖ'nün Eski Yurt Müdürü Yargılandı

Adana'da FETÖ'nün eski yurt müdürü, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla hakim karşısında.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:14
Adana'da FETÖ'nün Eski Yurt Müdürü Yargılandı

Adana'da FETÖ Davası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, FETÖ'ye bağlı bir yurt ile ilişkili eski müdür, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

Duruşmaya Katılım

Tutuklu sanık A.Ç., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede, tanık R.K. ve sanık avukatı da hazır bulundu.

Tanık Beyanı

Tanık R.K., sanık A.Ç. ile örgüte ait bir evde birlikte kaldıklarını ve bu evde örgüt toplantıları düzenlendiğini belirtti. R.K., "A.Ç. bu toplantılara katılmamızı zorunlu kılıyordu. Bize, 'Bu evde kalıyorsanız toplantılara katılmak zorundasınız' diyerek baskı yapıyordu" dedi.

Sanığın Savunması

Sanık A.Ç., FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını savundu. ByLock isimli uygulamayı telefonuna indirmediğini öne sürdü. "Tanık R.K.‘nin beyanlarını kabul etmiyorum. Bu tür yazışmalar benim telefonumda nasıl yer aldı bilmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye ifade verdi.

Cumhuriyet Savcısının Görüşü

Savcı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, Bank Asya hesaplarının olağan dışı artış gösterdiğini ve "mahrem imam"ların talimatıyla hareket ettiğini belirtti. A.Ç.'nin, FETÖ’ye ait gizli haberleşme uygulaması ByLock’un kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu iddialarıyla sanığın cezasının 7,5 yıldan 15 yıla kadar olması gerektiğini söyledi.

Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlanması için duruşmayı ertelemeye karar verdi.

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