Adana'da FETÖ'nün Jandarma Mahrem İmamına 7,5 Yıl Hapis Cezası

Adana'da FETÖ Davası: Jandarma Mahrem İmamına Hapis Cezası

Adana'da, FETÖ'nün sözde 'jandarma mahrem imamı' olduğu iddiasıyla yargılanan M.A.D. isimli sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanık M.A.D. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede, cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ içerisinde kod isim kullanarak sürdürdüğü faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Savcı, sanığın diğer mahrem imamlarla ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarıyla periyodik ve ardışık aramalarla görüştüğünü, örgüte ait evlerde kaldığını, ayrıca örgüt üyeliğinden hakkında işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının olduğunu belirtti. Ayrıca, M.A.D.'nin ByLock isimli şifreli iletişim programını kullandığını ve örgütsel sohbet toplantıları düzenleyerek örgüte bağlı olduğunu ifade etti.

Mahkeme, M.A.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken savunmasına başvurarak, sanığın suçlamaları reddettiğini ve tahliye ile beraat talebinde bulunduğunu da kaydetti.