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Adana'da FETÖ'nün Sözde 'Serrehberi'ne 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ'nün sözde 'serrehberi' olduğu tespit edilen sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:54
Adana'da FETÖ'nün Sözde 'Serrehberi'ne 6 Yıl 10 Ay Hapis Cezası

Adana'da FETÖ'ye Üye Olmaktan Cezalandırıldı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde 'serrehberi' olduğu belirlenen sanık E.A'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan toplam 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Duruşma Detayları

Duruşmaya tutuksuz olarak katılan E.A. ve avukatı, suçlamalarla ilgili savunmalarını yaptı. Cumhuriyet savcısı, sanığın örgüte ait evlerde kalması, sohbet toplantıları düzenlemesi ve KHK ile kapatılan eğitim kurumlarında öğretmenlik yapması gibi delilleri öne sürdü. Ayrıca, E.A'nın örgüt elebaşının talimatları doğrultusunda Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütle bağlantılı yayınlara abone olmasını istediğini belirtti.

Sanığın Savunması

Sanık E.A., kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, 'Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. FETÖ üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum.' şeklinde savunma yaptı. Ancak mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunu göz önünde bulundurarak cezasının uygulanmasına karar verdi.

Bu durum, FETÖ ile mücadelede yargı sürecinin dikkatli bir şekilde sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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