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Adana'da FETÖ Operasyonu: Finans Sorumlusu Tutuklandı

Adana merkezli FETÖ operasyonunda, örgütün finans sorumlusunun 4 ilde kuryeler aracılığıyla para gönderdiği belirlendi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:14
Adana'da FETÖ Operasyonu: Finans Sorumlusu Tutuklandı

FETÖ'nün Finans Yapılanmasına Şok Operasyon

Adana merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda önemli gelişmeler yaşandı. Örgütün sözde Adana finans sorumlusunun tespit edilerek tutuklandığı, bu kişinin 4 ildeki kuryeler aracılığıyla örgüt üyelerine para aktardığı öğrenildi.

Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmanın sonucu olarak, 11 Aralık tarihinde Adana, İstanbul ve Manisa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şahıstan 8'inin tutuklandığı bildirildi. Operasyonun detaylarına göre, şüphelilerden M.Y'nin, Almanya'ya kaçan "mahrem imamlar" tarafından örgütün faaliyetlerini sürdürmesi ve yeni üyeler kazandırılması amacıyla kuryeler aracılığıyla döviz gönderdiği belirlendi.

Para Transferi ve İletişim Yöntemleri

Türkiye'ye getirilen dövizlerin ise Adana, İstanbul, Manisa ve Gaziantep'teki kuryelerle M.Y'ye ulaştırıldığı öğrenildi. Kuryelerin, internet tabanlı sohbet programları üzerinden iletişim kurarak şifreli yazışmalar yaptıkları ve bu yazışmaları anlık olarak sildikleri tespit edildi.

Olaylar neticesinde, tutuklanan kuryelerden O.G'nin, yurt dışına kaçan örgütün sözde Adana il imamının yeğeni olduğu ve amcasının gönderdiği paraların transferinde rol oynadığı belirtildi.

Şüpheli Para Transferleri

Polis ekipleri, zanlıların banka hesaplarında yaptıkları incelemelerde yaklaşık 5 milyon liralık şüpheli para transferinin gerçekleştirildiğini saptadı. Ayrıca, S.T. ve eşi H.T'nin yurt dışına kaçarken örgüt tarafından düzenlenen sahte Belçika kimlikleriyle yakalandıkları ve mal varlıklarını örgüte aktardıkları tespit edildi.

Operasyon Detayları

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 11 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 30 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, bir av tüfeği, döviz ve altın gibi malzemelerin yanı sıra sahte 2 Belçika kimliği ele geçirildi. Zanlıların arasında M.Y, S.T. ve eşi H.T'nin de bulunduğu 8 kişi mahkemece tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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