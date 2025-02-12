Adana'da FETÖ Sanığı Eski Astsubaya 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adana'da FETÖ Sanığı Eski Astsubay Hakkında Dava Açıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu öne sürülen eski astsubay R.Z. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Soruşturma Tamamlandı

Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edilen R.Z. hakkında 20 Ağustos 2024 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

İddianamenin Detayları

Tutuksuz sanık, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, R.Z.'nin FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasında yer alarak örgüte finansal destek sağladığı belirtildi.

İddianamede, R.Z.'nin FETÖ’nün “mahrem imamları” tarafından büfe, market ve fatura ödeme merkezi gibi yerlerdeki sabit ve ankesörlü hatlardan toplam 12 kez arandığı tespit edildi. Ayrıca sanığın, görev yaptığı komutanlar hakkında mahrem imamlara bilgi verdiği ve gizlilik içinde örgütsel buluşma ve görüşmelere katıldığı ifade edildi.

Yargılama Süreci Başlıyor

İddianamedeki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Adana'daki bu dava, FETÖ'yle mücadelenin sürdüğü günümüzde önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.