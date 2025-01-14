Adana'da Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Adana'da 6 yıl hapis cezası olan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:06
Adana'da Firari Hükümlü Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Adana'da Firari Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü E.H. (29), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.H.'nin 4 ayrı suçtan aranması ve toplamda 49 ayrı suç kaydı bulunduğunu belirledi.

Baskın ve Ele Geçirilen Silahlar

Ekipler, firarinin yerini tespit ettikten sonra belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda E.H. ve yanındaki 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca, av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Adli İşlemler ve Sonrası

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.H. cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla...

Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız 1 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

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