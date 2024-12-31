Adana'da Gaspa Dava: Sanık 15 Yıla Kadar Hapisle Yargılanacak

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tehdit ederek bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık E.S. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Sanık hakkında, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "silahla yağma" suçundan 5 Mart'ta tutuklanan E.S. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, olay günü Sinanpaşa Mahallesi'nde sanık E.S.'nin müşteki B.T.'den, akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istediği belirtildi. B.T.'nin telefonunu vermemesi üzerine iki taraf arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, E.S.'nin B.T.'yi bıçakla tehdit ettiği ve cep telefonunu zorla alarak olay yerinden kaçtığı vurgulandı. Bu nedenle, sanığın "silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık E.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmiyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.