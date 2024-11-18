Adana'da Gelin Arabasını Clare Arayan Kişi Darbedildi

Adana'da Gelin Arabasının Kaputuna Asılan Kişi Darbedildi

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde, Karataş Bulvarı'nda ilginç bir olay meydana geldi. Düğün sırasında gelin arabasının kaputuna çıkarak para talep eden bir kişi, damat ve düğün sahipleri tarafından saldırıya uğradı.

Olay, seyir halindeki gelin arabasında yaşandı. Uyarılara kulak asmayan kişi, gelin arabasının kaputuna asılmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Damat ile düğün sahipleri, durumu hoş karşılamayarak, bu duruma müdahale etme kararı aldı.

Damat ve düğün sahipleri, söz konusu kişiyi darbederek, onu arabadan uzaklaştırdı. Ardından gelin arabası yoluna devam etti. Tüm bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Olay, Adana'da gündem olurken, bölge halkı arasında tartışmalara sebep oldu. Bu tür durumların tekrar yaşanmaması için dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.