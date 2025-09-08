Adana'da Gelin Arabasının Kaputuna Tutunan Şüpheli Gözaltına Alındı
Olay ve müdahale
Adana'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunarak para isteyen şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğüne giden damat ve gelinin bulunduğu aracın kaputuna tutunup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.
Polis, zanlı Sedat S. (24)'yi Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, araçlarının camını sildiği sürücülerden para isterken gözaltına aldı.
Şüpheli Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.