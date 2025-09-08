Adana'da Gelin Arabasının Kaputuna Tutunan Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunup para isteyen Sedat S. (24), sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından Yüreğir polisi tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:55
Olay ve müdahale

Adana'da hareket halindeki gelin arabasının kaputuna tutunarak para isteyen şüpheli, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis tarafından yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğüne giden damat ve gelinin bulunduğu aracın kaputuna tutunup trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin yer aldığı görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Polis, zanlı Sedat S. (24)'yi Dedekorkut Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında, araçlarının camını sildiği sürücülerden para isterken gözaltına aldı.

Şüpheli Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

