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Adana'da Genç Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir gencin kahvehanede öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. Olayın detayları ve tutuklama süreci haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 10:12
Adana'da Genç Cinayeti: Zanlı Tutuklandı

Adana Seyhan'da Bir Genç Öldürüldü

Adana'nın merkez bölgesindeki Seyhan ilçesinde trajik bir olay yaşandı. 23 Ekim tarihinde, 18 yaşındaki Baran Cengiz, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olayın Seyri

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından hızlı bir soruşturma başlatarak detayları incelemeye aldı. Cengiz'in, daha önce cep telefonunu çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki F.B. ile karşılaştığı ve aralarında bir tartışma çıktığı belirlendi.

Zanlının Açıklamaları

Güvenlik güçleri, F.B.'yi saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesinde F.B.'nin, Cengiz'in üzerinde silah olduğunu düşündüğü için tabancayla ateş ettiğini belirttiği ifade edildi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan F.B., olayla ilgili yasal süreç başlayarak ceza adaletinin devreye girmesine neden oldu.

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