Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, itfaiye müdahale ediyor

Olay yeri ve müdahale çalışmaları

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezinin birçok noktasından görüldü. Yetkililer yangının kaynağını belirleme ve kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

