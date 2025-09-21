Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Adana Seyhan Küçükdikili'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor; yoğun duman şehir merkezinden görüldü.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 08:09
Adana'da Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın: İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, itfaiye müdahale ediyor

Olay yeri ve müdahale çalışmaları

Merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında, atık malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, şehir merkezinin birçok noktasından görüldü. Yetkililer yangının kaynağını belirleme ve kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına...

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Adana'da, merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına...

