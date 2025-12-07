Adana'da gıda denetimleri: 16 işletmeye 715 bin TL ceza

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimlerinde 35 işletmeden numune alınırken, 16 işletmeye toplam 715 bin TL idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:24
Denetimler toplu üretim yerleri, lokanta ve sokak lezzetlerini kapsadı

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile bağlı 15 ilçe müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 işletmeye toplam 715 bin TL cezai işlem uygulandı.

Halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında toplu gıda üretimi yapan işletmeler, toplu tüketim yerleri ile gece boyunca hizmet veren lokanta, restoran ve alkollü restoranlar ayrıntılı incelendi. Ayrıca döner, şırdan, mumbar, kokoreç, midye gibi Adana'nın öne çıkan sokak lezzetlerini sunan işletmeler de kapsamlı denetimlere tabi tutuldu.

Denetimler sırasında 35 işletmeden numune alınırken, mevzuata aykırılık tespit edilen 16 işletmeye toplam 715 bin TL idari yaptırım uygulandı.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halkımızın tarladan sofraya uzanan yolculukta sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz sahadayız. Tüm bu çalışmalar, halkımızın sağlığını korumak için gösterdiğimiz çabanın 10 günlük özetidir. Dün olduğu gibi bugün de güvenilir gıdanın teminatı olma sorumluluğuyla sahadayız. Adana’nın sofralarına güven taşımak için kesintisiz çalışmaya devam edeceğiz denildi.

