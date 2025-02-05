Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Şüpheli Yakalandı

Adana Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen büyük çaplı bir operasyon sonucunda toplam 17 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Operasyon, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi tarafından başlatılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası düzenlendi.

Operasyon Detayları

Yaklaşık 6 ay süren takip sonrası, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Adana'nın yanı sıra Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep ve Konya'daki belirlenen adreslere, özel harekat ekiplerinin desteklediği eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlar sonucunda, yanlarında ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile bir miktar esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldükten sonra emniyete teslim edildi.

Bu operasyon, Adana'nın göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Adana merkezli 6 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.