Adana'da Golf Aracıyla Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Adana'da elektrikli golf aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen kazada, elektrikli golf aracı ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda gerçekleşti. Kazada, Furkan S. idaresindeki 01 TS 407 plakalı otomobil ile Nurdağ D.nin kullandığı 01 BDS 907 plakalı elektrikli golf aracı çarpıştı.

Yaralıların Durumu

Kazada golf aracındaki sürücü ile Dilan Ö. ve Mukaddes N. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dilan Ö. ve Mukaddes N.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

