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Adana'da Güzellik Merkezine Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana'da güzellik merkezine gerçekleştirilen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın detayları ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:46
Adana'da Güzellik Merkezine Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Adana'da Güzellik Merkezine Saldırı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Adana'nın Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bulunan E.B.'ye ait güzellik merkezine dün gece saatlerinde ihanet dolu bir saldırı gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla ateş açarak, iş yerine çok sayıda mermi isabet ettirdi.

Olayın Ayrıntıları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Saldırı sırasında güzellik merkezinde kimsenin bulunmaması, olası yaralanmaları önledi. Ancak, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, elinde tabanca olan şüphelinin iş yerine ateş açarken, yanındaki kişinin de durumun kaydını cep telefonuyla alması dikkat çekti.

Olayın üzerine polis ekipleri, şüphelileri tespit edip yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Adana'da yaşanan bu endişe verici olay, güvenlik ve asayiş sorularını bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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