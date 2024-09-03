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Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'da iş yerini kurşunlayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı, olaya karışan şüphelilerin iş yeri çalışanları olduğu tespit edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:18
Adana'da Haraç İsteyen Zanlılar Tutuklandı

Adana'da Şok Olay: Haraç İsteği ve Silahlı Saldırı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesi, geçtiğimiz günlerde kurşunlu bir saldırıya uğradı. Olay, 26 Ağustos gecesi Güzelevler Mahallesi'nde, motosikletli iki kişinin tabancayla atölyeye ateş açmasıyla başladı.

Haraç Talebi ve İhbar

Tabancayla ateş açıldıktan bir gün sonra iş yeri sahibi, organize suç örgütü adına bir haraç talebinde bulunulduğunu belirten bir telefon aldı. Arayan kişi, iş yeri sahibinden 5 milyon lira istedi. Bunun üzerine, iş yeri sahibi hemen polisle iletişime geçti.

Polis Operasyonu ve Gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmalar sonucunda 3 şüphelinin kimliğini tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonlarla Halil İbrahim C. (29), kuzeni Abdullah T. (24) ve Lütfi T'yi (30) gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Tutuklama

Emniyete götürülen şüphelilerin, olayın gerçekleştiği iş yerinde çalıştıkları belirlendi. Halil İbrahim C.'nin motosikleti kullandığı, Abdullah T.'nin silahla ateş açtığı ve Lütfi T.'nin patronuna haraç istemek için telefonla ulaştığı tespit edildi. Şüpheliler, olayları kendilerinin gerçekleştirdiğini ancak herhangi bir organize suç örgütü ile bağlantıları olmadığını savundu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim C. ve Abdullah T. tutuklanırken, Lütfi T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı, bölgedeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 3 zanlıdan 2'si...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 3 zanlıdan 2'si...

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerini kurşunladıkları kişiden haraç isteyen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

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